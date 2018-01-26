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Шоу-бизнес / Музыка

Юрий Лоза поддержал желание Элтона Джона завершить карьеру
Известный музыкант Юрий Лоза поделился своим мнением касаемо заявления Элтона Джона о своем желании покинуть сцену. Российский артист выразил уважение к своему американскому коллеге и поддержал его выбор.


Юрий Лоза поддержал желание Элтона Джона завершить карьеру


Юрий Лоза, 61-летний российский и советский музыкант и композитор, положительно отреагировал на признание Элтона Джона насчет того, что он хочет завершить свою карьеру музыканта. Американская знаменитость акцентировала внимание на том, что хочет проводить как можно больше времени со своими родственниками. Лоза выразил свое глубочайшее уважение Джону как музыканту и подчеркнул, что его соотечественникам крупно повезло вживую увидеть легенду мировой поп-музыки и услышать его композиции.

"Элтон Джон провел на сцене очень и очень много лет. Возникает ощущение, что он там никогда не появлялся - он просто был там, всегда. Нам очень повезло услышать его живое выступление, он осчастливил нас своим появлением на этой сцене", - заявил Юрий Лоза.

Российский артист предположил, что за несколько десятков лет карьеры знаменитый британец смог наконец реализовать если не все, то подавляющее большинство своих планов и желаний, и посетил те места, которые когда-либо его интересовали. "Он является прекрасным примером одержимости творческой деятельностью", - подчеркнул Лоза.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 16:57
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