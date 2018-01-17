Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приняли участие в телешоу на канале НТВ
Известные фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приняли участие в телевизионном шоу канала НТВ «Секрет на миллион». Программа выйдет в эфир 20 января.
В шоу, ведущей которого является Лера Кудрявцева, олимпийские чемпионы раскроют тайны своей семейной жизни и поделятся откровениями об спортивной составляющей карьеры. В частности Алексей Ягудин расскажет о своем отношении к главному сопернику на льду Евгению Плющенко, а также расскажет о том, что ему пришлось пережить и чем пожертвовать ради олимпийской золотой медали. Звездная пара раскроет зрителям секрет,почему они так долго тянули со свадьбой, а также о некоторых романах Ягудина. Например Алесею Ягудину припомнят его уход к солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.
У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной двое дочерей, официально отношения пара оформила в феврале 2016 года.
В шоу, ведущей которого является Лера Кудрявцева, олимпийские чемпионы раскроют тайны своей семейной жизни и поделятся откровениями об спортивной составляющей карьеры. В частности Алексей Ягудин расскажет о своем отношении к главному сопернику на льду Евгению Плющенко, а также расскажет о том, что ему пришлось пережить и чем пожертвовать ради олимпийской золотой медали. Звездная пара раскроет зрителям секрет,почему они так долго тянули со свадьбой, а также о некоторых романах Ягудина. Например Алесею Ягудину припомнят его уход к солистке группы «Фабрика» Саше Савельевой.
У Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной двое дочерей, официально отношения пара оформила в феврале 2016 года.
Автор: Гундерин Сергей