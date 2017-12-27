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«Сверхъестественное»: ужасы в драматической оболочке
Сериал идет уже довольно давно, более 12 лет. За это время он приобрел множество поклонников, которые всегда с нетерпением ждут новых эпизодов. 2017 год порадовал выходом 13 сезона, в котором уже с первых серий накаляется обстановка, а сюжет обещает быть интригующим и динамичным. Смотреть «Сверхъестественное» http://sverhestestvennoe.co/ онлайн одно удовольствие — располагая временем, можно на одном дыхании «проглотить» несколько серий и не упустить важного.

«Сверхъестественное»: ужасы в драматической оболочке

О чем сериал?

В центре сюжета два брата Винчестера — Дин и Сэм, которых великолепно играют Дженсен Эклз и Джаред Падалеки. Они путешествуют по всей Америке и истребляют всякую нечисть: вампиров, монстров, привидения, левиафанов и прочих мистических гадов. Одна из целей братьев — отомстить потусторонним силам за трагедию в их семье, произошедшую много лет назад.

Кроме Дина и Сэма, яркими персонажами, за чьей судьбой в сериале хочется проследить, являются:
• Кроули (Марк Шеппард) — хитрый демон, воюющий против Люцифера;
• Кастиэль (Миша Коллинз) — значимый в сюжете ангел;
• Бобби Сингер (Джим Бивер) — эксперт демонологии, очень близкий братьям.

Что привлекает в «Сверхъестественном»?

Фильм имеет ярко выраженную мистическую окраску, что создает напряженную и загадочную атмосферу просмотра. Яркие баталии, ужасающие сцены, образы нечисти, созданные с помощью качественных спецэффектов, переплетаются с линией трогательных отношений между братьями. Эмоциональный накал, свойственный ужастикам, создается присутствующими элементами экшна.

Огромный плюс — удачно подобранные саунд-треки. Это старый чувственный рок, вызывающий мурашки. Сценаристы постарались и сумели создать сериал с одной сквозной сюжетной линией, при этом каждая серия — это законченная история отдельного демона.

13 сезон: новые испытания и неожиданные перевоплощения

Мэри Винчестер, мать братьев, попала к Люциферу и оказалась одновременно в компании Архангела Михаила. Как Дину и Сэму вернуть ее в реальный мир? На пути к цели придется побороться — битв, испытаний, неожиданных поворотов будет много. Создатели сериала обещают накал страстей, яркие встречи с новыми и старыми героями и неожиданные развязки.
Автор: Дмитрий Дмитриев
Вчера, 19:11
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