Samsung Galaxy S9 получит разъем для наушников
Samsung Galaxy S9 получит стандартный 3,5-мм разъем, используемый пользователями для подключения наушников. «Начинку» нового смартфона показали на фото, размещенном в микроблоге Twitter.
Судя по снимкам, в Samsung нашли ключ к сердцам пользователей. Многие производители отказались от стандартного порта, на что обратил внимание южнокорейский производитель.
Samsung Galaxy S9 получит 3,5-мм «миниджек», USB Type-C, дактилоскопический сканер на задней панели, что позволит избежать случайного соприкосновения пальцев с камерой. Внешне безрамочная новинка будет похожа на Galaxy S8. Официальная презентация смартфона ожидается в марте следующего года.
Судя по снимкам, в Samsung нашли ключ к сердцам пользователей. Многие производители отказались от стандартного порта, на что обратил внимание южнокорейский производитель.
Samsung Galaxy S9 получит 3,5-мм «миниджек», USB Type-C, дактилоскопический сканер на задней панели, что позволит избежать случайного соприкосновения пальцев с камерой. Внешне безрамочная новинка будет похожа на Galaxy S8. Официальная презентация смартфона ожидается в марте следующего года.
Автор: Джанабилова Татьяна П