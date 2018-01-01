Самые продаваемые смартфоны 2017 года принадлежат компаниям Apple и Samsung
Аналитики составили рейтинг самых продаваемых и популярных смартфонов. Лидирующие позиции занимают продукты от Apple и Samsung.
Более 200 миллионов смартфонов реализовала за текущий год компания Apple и заняла первое место в данном рейтинге. Второе место уверенно удерживает Samsung, который продал более 33 миллионов Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Эксперты отмечают, что благодаря безрамочной конструкции iPhone X и прочим удачным техническим решениям, в следующем году конкурентам вряд ли удастся подвинуть Apple с первой строчки.
Более 200 миллионов смартфонов реализовала за текущий год компания Apple и заняла первое место в данном рейтинге. Второе место уверенно удерживает Samsung, который продал более 33 миллионов Galaxy S8 и Galaxy Note 8. Эксперты отмечают, что благодаря безрамочной конструкции iPhone X и прочим удачным техническим решениям, в следующем году конкурентам вряд ли удастся подвинуть Apple с первой строчки.
Автор: Артемов Сергей