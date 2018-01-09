В Сети опубликовали фотографию включенного Samsung Galaxy S9
На просторах Сети пользователь интернет-ресурса Reddit обнародовал фотографию включенного смартфона Samsung Galaxy S9. Ранее появлялись снимки гаджета только в выключенном виде.
На опубликованных кадрах видно, что южнокорейский производитель практически не поменял дизайн, если сравнивать мобильной устройство с предшественником. Единственно, что отчетливо прослеживается, то это изменение нижней рамки, которая в значительной мере стала меньше. Кроме этого, пользователи Сети смогли увидеть приветствие дисплея Samsung Galaxy S9.
Отметим, что девайс поступит на рынок с 6 Гб ОЗУ и тремя вариантами ПЗУ. Samsung Galaxy S9 обзаведется производительным процессором, 5,8-дюймовым экраном, изогнутым по краям, камерами на 13 и 12 Мп, аккумулятором на 3200 мАч.
Продажи нового смартфона должны начаться в марте нынешнего года. Предположительно, его цена составит 55 тысяч рублей.
На опубликованных кадрах видно, что южнокорейский производитель практически не поменял дизайн, если сравнивать мобильной устройство с предшественником. Единственно, что отчетливо прослеживается, то это изменение нижней рамки, которая в значительной мере стала меньше. Кроме этого, пользователи Сети смогли увидеть приветствие дисплея Samsung Galaxy S9.
Отметим, что девайс поступит на рынок с 6 Гб ОЗУ и тремя вариантами ПЗУ. Samsung Galaxy S9 обзаведется производительным процессором, 5,8-дюймовым экраном, изогнутым по краям, камерами на 13 и 12 Мп, аккумулятором на 3200 мАч.
Продажи нового смартфона должны начаться в марте нынешнего года. Предположительно, его цена составит 55 тысяч рублей.
Автор: Валерия Орлова