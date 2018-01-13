В Сети появился полноценный обзор нового LG Q6

Особого внимания заслуживает внешний вид гаджета. LG Q6 имеет пластиковый корпус, однако благодаря покрытию из приятного на ощупь материала складывается впечатление, что прибор выполнен из дорогостоящего дерева или пластика. Отпечатки пальцев он собирает не в меру активно, ввиду чего пользователям, любящим чистоту, придется носить с собой специальную салфетку. Передняя часть также получилась довольно стильной. Аппарат имеет небольшие рамки вокруг дисплея, покрытого защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. В глаза сразу же бросается изогнутый экран по аналогии со многими флагманами Samsung.Компания LG в минувшем году решила пойти на поводу у трендов, оснастив LG Q6 идентификацией лица. Смартфон значительно отстает от iPhone X по скорости работы данной функции, ввиду чего пользователи могут испытывать определенный дискомфорт из-за долгого отклика. Если повысить степень точности идентификации в настройках, разблокирование займет еще больше времени. Многие эксперты сошлись на мнение, что на флагман нужно было установить привычный для всех дактилоскопический датчик, что существенно ускорило бы его работу. Еще одним способом защиты персональных данных является пароль, однако подобная функция давно устарела, ввиду чего не вызывает особого доверия у потребителей.LG Q6 имеет и массу не совсем приятных нюансов. Основным и единственным разъемом на нем, помимо выхода для наушников, стал microUSB. Кроме того, приемник Wi-Fi имеет частоту в 2,4 гигагерца, что относительно мало по современным меркам. Процессор Snapdragon 435 также нельзя назвать инновационным, однако со своим функционалом он отлично справляется. В комплекте к телефону идет адаптер с системой быстрой зарядки, что существенно повышает автономность прибора. Процессор обеспечивает контроль за расходом энергии, давая возможность аппарату на одном заряде проработать до 30 часов в режиме ожидания.Среди положительных качеств смартфона стоит выделить наличие возможности подключения внешних запоминающих устройств. Аппарат соответствует стандарту MIL-STD-810, благодаря чему не боится экстремальных температур и дождя. Кроме того, эластичное покрытие корпуса дает возможность защититься от ударов даже о твердую поверхность. Эксперты отмечают, что с погружением на большую глубину определенно не стоит экспериментировать, однако даже если аппарат упадет в ванну или лужу, с ним, скорее всего, ничего не произойдет.LG Q6 представлен на мировой рынке в трех конфигурациях. Основными их отличиями является объем встроенной памяти и ОЗУ. LG Q6 alpha располагает 2 гигабайтами оперативной памяти и ПЗУ на 16 гигабайт. Простая версия LG Q6 имеет 3 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенного накопителя. LG Q6 Plus отличается более мощным процессором, однако в целом очень похож на две предыдущие версии.В России стоимость LG Q6 варьируется от 16 до 24 тысяч рублей. В плане ценовой политики компания приняла правильное решение, так как не стала завышать ценник. Это дало возможность на старте продаж привлечь большое количество потребителей. В то же время, самыми не популярными стали именно топовые модификации со стоимостью в 22 тысячи рублей. Представители компании отметили, что их выпускали в ограниченной серии, ввиду чего бренд не понес никаких убытков.Стоит более подробно остановиться на экране LG Q6, являющемся одной из его главных особенностей. Тесты зафиксировали очень приличную для IPS матрицы глубину черного цвета, что делает картинку объемной и приятной для пользователя. Кроме того, посредство использования новой технологии подстройки под освещение удалось добиться максимальной контрастности, что будет полезно жителям стран, где круглый год светит солнце. Также внимания заслуживает и качественный тачскрин, который реагирует на нажатия за считанные мгновения. По словам представителей компании, в основу технологии создания экрана была положена концепция 3DTouch, ранее использованная Apple. Она дала возможность назначать на одну и ту же кнопку или место на экране несколько задач.Смартфон LG Q6 не бьет рекорды, но показывает очень хороший результат, как для представителя среднего сегмента рынка. По читаемости изображения на солнце он определенно опережает Xiaomi Mi A1 и Redmi Note 4. Стоит выделить и разрешение 1080х2160, в котором также производится видеосъемка задней камерой на 18 мегапикселей. По изображению снимки получаются далеко не профессиональными, однако порадуют глаз любителей запечатлеть все, что происходит вокруг них. Главным недостатком аппарата многие пользователи и эксперты назвали плохое качество корпуса. В то же время, он имеет отличную степень защиты и неплохие технические характеристики. Прибор полностью оправдывает свою стоимость, давая фору всем представителям среднего сегмента.