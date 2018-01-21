Google и Mozilla обещают сменить устаревший JPEG на новый формат AV1
Над созданием нового формата сжатия картинок AV1 на данный момент трудятся лучшие умы интернет-гигантов, таких как Google, Microsoft, Mozilla, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, YouTube и Apple. Аппаратную поддержку разрабатываемой технологии обеспечат корпорации Intel, NVIDIA и ARM, которые тоже включились в этот проект.
Как заявляют представители Mozilla, новая технология сжимает картинки на 15% быстрее, чем HEIC от Apple. Главное направление, где будет использоваться AV1, - это сжатие видео, однако, по словам разработчиков, данная технология может использоваться и для обработки изображений. "Глупо, что мы до сих пор используем для сжатия картинок давно устаревшую технологию JPEG, которой исполнилось уже 20 лет. Практически все оборудование, которым пользуются сейчас намного превышает возможности устаревшего формата," - отметил представитель ресурса, занимающегося обменом и продажей фотографий. - "Новое расширение должно поддерживаться максимальным числом существующих платформ. Для фотосайта это очень важно, ведь мы несем невероятные расходы на хранение и пропускную способность."
Когда новый формат AV1 будет использоваться широкими массами пользователей, исследователи не уточняют, но подчеркивают, что вначале он будет обрабатывать только видео.
Как заявляют представители Mozilla, новая технология сжимает картинки на 15% быстрее, чем HEIC от Apple. Главное направление, где будет использоваться AV1, - это сжатие видео, однако, по словам разработчиков, данная технология может использоваться и для обработки изображений. "Глупо, что мы до сих пор используем для сжатия картинок давно устаревшую технологию JPEG, которой исполнилось уже 20 лет. Практически все оборудование, которым пользуются сейчас намного превышает возможности устаревшего формата," - отметил представитель ресурса, занимающегося обменом и продажей фотографий. - "Новое расширение должно поддерживаться максимальным числом существующих платформ. Для фотосайта это очень важно, ведь мы несем невероятные расходы на хранение и пропускную способность."
Когда новый формат AV1 будет использоваться широкими массами пользователей, исследователи не уточняют, но подчеркивают, что вначале он будет обрабатывать только видео.
Автор: Артемов Сергей