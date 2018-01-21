СМИ: Последнее обновление iPhone вдвое сокращает его производительность
Последнее обновление для смартфонов iPhone уменьшит их производительность в 2 раза, сообщают СМИ со ссылкой на пользователей гаджетов от Apple. В частности, iOS 11.2.2 выпустили в целях исправления ряда уязвимостей в сфере безопасности устройств. Его рекомендовали к инсталляции на смартфоны, а также iPod touch и iPad.
Пользователь продукции Apple проанализировал функционирование собственного iPhone 6 перед и после установки прошивки.
«Данные показали падение производительности на 41% при одноядерном тестировании и на 39% - при многоядерном», - отмечается в сообщении.
Владелец устройства заявил, что не исключает связь не только с новой ОС, но также с целенаправленным замедлением функционированием всех старых версий смартфонов. Не так давно производитель сознался в проведении подобных изменений для увеличения срока работы устройства от аккумулятора.
Пользователь продукции Apple проанализировал функционирование собственного iPhone 6 перед и после установки прошивки.
«Данные показали падение производительности на 41% при одноядерном тестировании и на 39% - при многоядерном», - отмечается в сообщении.
Владелец устройства заявил, что не исключает связь не только с новой ОС, но также с целенаправленным замедлением функционированием всех старых версий смартфонов. Не так давно производитель сознался в проведении подобных изменений для увеличения срока работы устройства от аккумулятора.
Автор: Валерий Антонов