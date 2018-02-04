Хакеры научились добывать криптовалюту из бытовых приборов
Система «умный дом» отныне не только удобная технология, но и мишень для хакеров, которые могут использовать бытовые приборы для майнинга Криптовалюты.
Согласно слов вице-президента частной аналитической компании «Stratfor» Скотта Стюарта, разная смарт-техника может стать новым инструментом для получения криптовалюты в удалённом доступе. В первую очередь подвергаются опасности холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Владелец дома может не подозревать, что с его помощью в данный момент идёт добыча биткоинов, сообщает express.
Не так давно майнеры уже покушались на разные сайты, включая YouTube.
Согласно слов вице-президента частной аналитической компании «Stratfor» Скотта Стюарта, разная смарт-техника может стать новым инструментом для получения криптовалюты в удалённом доступе. В первую очередь подвергаются опасности холодильники, стиральные машины, микроволновые печи. Владелец дома может не подозревать, что с его помощью в данный момент идёт добыча биткоинов, сообщает express.
Не так давно майнеры уже покушались на разные сайты, включая YouTube.
Автор: Медведев Сергей