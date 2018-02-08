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Product Hunt создала сайт Revenge Spam для засорения электронной почты спамом
Компания Product Hunt создала интернет-сайт Revenge Spam, его назначением является засорение почты «противника» спамом. На e-mail приходит большое количество рекламных писем, а сам адрес подписывается на ещё большее количество рассылок.

Product Hunt создала сайт Revenge Spam для засорения электронной почты спамом


Суть нового сервиса, по информации разработчика, помогает буквально завалить почтовый ящик абонента нежелательной корреспонденцией. Посетителю ресурса Revenge Spam необходимо поставить нужный электронный адрес, вслед за этим происходит его перенаправление нескольким компаниям, специализирующихся на спам-рассылках.

Атака на выбранного адресата нарастает постепенно, клиент получает гигантское количество электронных сообщений. При этом инженеры Product Hunt учитывают, что задачей нового ресурса является, чтобы вся рекламная информация находилась в папке «Входящие», а не в разделе e-mail, предназначенном для спама.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:46
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