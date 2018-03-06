Google рассказал о главных привычках россиян
Google рассказал о главных привычках жителей России. Интернет-гигант провел исследование, согласно которому примерно треть активных пользователей Сети предпочитает компьютер смартфону.
Специалисты Google также определили критерии качества мобильного интернета, к которому стремятся пользователи. В частности, около 53 процентов юзеров покидают страницу, если она грузится более трех секунд. За последние несколько лет существенно выросло количество зрелых людей, пользующихся интернетом. В настоящее время их количество составляет примерно 28 процентов от всех владельцев смартфонов и компьютеров.
Главным трендом среди пользователей стал поиск возможности защитить свои персональные данные. Примерно 80 процентов россиян пытаются найти наиболее качественные антивирусные программы и установить их на стационарные или мобильные устройства. Кроме того, все чаще российские пользователи начинают применять официальный, а не пиратский контент и софт.
Более 50 процентов россиян уверены, что современные технологии несут в себе развитие и новые возможности, а не опасности. Только 8 процентов респондентов отметили, что интернет не имеет положительных качеств для человека.
Специалисты Google также определили критерии качества мобильного интернета, к которому стремятся пользователи. В частности, около 53 процентов юзеров покидают страницу, если она грузится более трех секунд. За последние несколько лет существенно выросло количество зрелых людей, пользующихся интернетом. В настоящее время их количество составляет примерно 28 процентов от всех владельцев смартфонов и компьютеров.
Главным трендом среди пользователей стал поиск возможности защитить свои персональные данные. Примерно 80 процентов россиян пытаются найти наиболее качественные антивирусные программы и установить их на стационарные или мобильные устройства. Кроме того, все чаще российские пользователи начинают применять официальный, а не пиратский контент и софт.
Более 50 процентов россиян уверены, что современные технологии несут в себе развитие и новые возможности, а не опасности. Только 8 процентов респондентов отметили, что интернет не имеет положительных качеств для человека.
Автор: Махов Артем