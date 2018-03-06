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Технологии

Роскачество назвало самые прочные и непотопляемые мобильники
Специалисты Роскачества назвали самые прочные и непотопляемые мобильные телефоны. По словам экспертов, лидерами по данным критериям стали гаджеты от компаний Samsung и Sony.

Роскачество назвало самые прочные и непотопляемые мобильники


Тестирование от специалистов прошли только те модели, в характеристиках которых указана защита от влаги. Все гаджеты провели под водой 30 минут, после чего специалисты проверили их функционал. Наилучшие результаты продемонстрировали модели Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8+ от компании Samsung. На втором месте среди брендов оказался Sony, в модельном ряду которого отличились Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium. Проверку на водонепроницаемость также прошел аппарат LG G6.

Большая часть модельного ряда Apple после погружения в воду начала работать некорректно. Самой распространенной в них проблемой стала поломка громкоговорителя, который почти никак не защищен от влаги. Также у некоторых моделей перестали работать селфи-камеры, находящиеся рядом с переговорными динамиками.

Самым прочным аппаратом специалисты назвали HTC U 11. iPhone X провалил данное испытание, так как при падении с относительно небольшой высоты его экран разбился.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:33
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