Ядерная медицина - новая ступень в развитии медицины Красногорского госпиталя Вишневского
В Красногорске госпитале Вишневского будет принята в использование ядерная медицина. Еще в декабре 2017 года соглашение было заключено, согласно плану по развитию отечественной атомной энергетики, при поддержке и сотрудничестве с Федеральным госучреждением «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»и московским 3 Центральным госпиталем Вишневского.
Согласно словам генерал-майора и главы медучреждения Вишневского Александра Есипова, основной целью в сотрудничестве являются таргетные технологии, ядерная медицина, создание новейших материалов, персонифицированная медицина. Ведомства всерьез собираются занятся работами по исследованию, организацией инвестиционных проектов и выполнением других не менее серьезных задач. Неваловажную роль во всем этом сыграет персонифицированная медицина и широкое использование таргетной технологии.
Согласно словам генерал-майора и главы медучреждения Вишневского Александра Есипова, основной целью в сотрудничестве являются таргетные технологии, ядерная медицина, создание новейших материалов, персонифицированная медицина. Ведомства всерьез собираются занятся работами по исследованию, организацией инвестиционных проектов и выполнением других не менее серьезных задач. Неваловажную роль во всем этом сыграет персонифицированная медицина и широкое использование таргетной технологии.
Автор: Роман