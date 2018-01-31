Специалисты PRIMED рассказали о новых методиках имплантации зубов
Стоматологическая клиника PRIMED в Санкт-Петербурге начала применять новую технологию имплантации зубов. Ее особенность в минимальном количестве имплантатов для восстановления красивой улыбки даже пациентам, которые полностью утратили зубы.
Хирурги стоматологии PRIMED прошли специальное обучение, клиника приобрела специальное оборудование. И сейчас на ее счету — уже сотни эффективных операций по имплантации зубов. Эстетика конечного результата гарантируется!
Разрушение зубов: причины и следствие
Потеря зубов не всегда происходит по причине неправильного ухода за полостью рта. Существуют объективные факторы, провоцирующие данную проблему. Адентия (отсутствие зубов) возникает в следующих случаях:
•патология развития челюсти;
•челюстно-лицевая травма;
•сложная форма пародонтоза;
•другие стоматологические заболевания.
В арсенале клиники PRIMED имеется необходимое оборудование для комплексного исследования и установки высококачественных имплантатов. Они при правильном уходе прослужат долгое время.
Еще недавно единственным способом решить данную деликатную проблему возможно было с помощью съемных протезов. Но они не всегда обеспечивали нужный результат. Специалисты стоматологии PRIMED на практике доказали, что новые инновационные методы имплантации помогут сделать жизнь каждого человека комфортной.
Методика имплантации зубов «Вся челюсть на 4-х имплантатах»
На сегодняшний день методы, предлагаемые стоматологией PRIMED, являются самыми эффективными. Одним из таких способов имплантации является так называемый «Вся челюсть на 4-х имплантатах» Данная методика направлена на решение проблемы с помощью минимального количества имплантатов. В результате существенно сокращается время проведения операции, значительно уменьшается стоимость услуги.
Подобный вариант имплантации показан в случаях недостаточного объема костной ткани в челюсти. Для установки стандартного числа имплантатов (6-10 штук) необходимо проведение предварительной операции по реставрации недостающего объема. В случае имплантации «Все на 4-х имплантатах» в данной операции нет необходимости.
Риск осложнений после процедуры сводится к воспалению слизистой в первый послеоперационный период. В исключительных случаях возможно воспаление на границе между костной тканью и имплантатом. Во избежание подобных неприятностей следует тщательно соблюдать гигиену полости рта и протеза.
Специалисты клиники рекомендуют регулярно ухаживать за протезами. Никакие особые манипуляции при этом не требуются: конструкция протеза нуждается в стандартных процедурах, как при уходе за собственными зубами. Протезы необходимо чистить зубной пастой с помощью специальных щеток и ершиков, а также применять ирригатор для ротовой полости.
Врачи высшей квалификационной категории подберут подходящий вам способ имплантации челюсти с учетом индивидуальных особенностей вашего организма.
Справка:
Клиника PRIMED более 10 лет предоставляет качественный сервис по лечению и протезированию зубов на профессиональном уровне. К услугам жителей Санкт-Петербурга и его гостей — передовое стоматологическое оборудование и многолетний опыт врачей. PRIMED берет на вооружение инновационные разработки в данном сегменте медицины и успешно использует их на практике.
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8 (812) 775-04-20
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Хирурги стоматологии PRIMED прошли специальное обучение, клиника приобрела специальное оборудование. И сейчас на ее счету — уже сотни эффективных операций по имплантации зубов. Эстетика конечного результата гарантируется!
Разрушение зубов: причины и следствие
Потеря зубов не всегда происходит по причине неправильного ухода за полостью рта. Существуют объективные факторы, провоцирующие данную проблему. Адентия (отсутствие зубов) возникает в следующих случаях:
•патология развития челюсти;
•челюстно-лицевая травма;
•сложная форма пародонтоза;
•другие стоматологические заболевания.
В арсенале клиники PRIMED имеется необходимое оборудование для комплексного исследования и установки высококачественных имплантатов. Они при правильном уходе прослужат долгое время.
Еще недавно единственным способом решить данную деликатную проблему возможно было с помощью съемных протезов. Но они не всегда обеспечивали нужный результат. Специалисты стоматологии PRIMED на практике доказали, что новые инновационные методы имплантации помогут сделать жизнь каждого человека комфортной.
Методика имплантации зубов «Вся челюсть на 4-х имплантатах»
На сегодняшний день методы, предлагаемые стоматологией PRIMED, являются самыми эффективными. Одним из таких способов имплантации является так называемый «Вся челюсть на 4-х имплантатах» Данная методика направлена на решение проблемы с помощью минимального количества имплантатов. В результате существенно сокращается время проведения операции, значительно уменьшается стоимость услуги.
Подобный вариант имплантации показан в случаях недостаточного объема костной ткани в челюсти. Для установки стандартного числа имплантатов (6-10 штук) необходимо проведение предварительной операции по реставрации недостающего объема. В случае имплантации «Все на 4-х имплантатах» в данной операции нет необходимости.
Риск осложнений после процедуры сводится к воспалению слизистой в первый послеоперационный период. В исключительных случаях возможно воспаление на границе между костной тканью и имплантатом. Во избежание подобных неприятностей следует тщательно соблюдать гигиену полости рта и протеза.
Специалисты клиники рекомендуют регулярно ухаживать за протезами. Никакие особые манипуляции при этом не требуются: конструкция протеза нуждается в стандартных процедурах, как при уходе за собственными зубами. Протезы необходимо чистить зубной пастой с помощью специальных щеток и ершиков, а также применять ирригатор для ротовой полости.
Врачи высшей квалификационной категории подберут подходящий вам способ имплантации челюсти с учетом индивидуальных особенностей вашего организма.
Справка:
Клиника PRIMED более 10 лет предоставляет качественный сервис по лечению и протезированию зубов на профессиональном уровне. К услугам жителей Санкт-Петербурга и его гостей — передовое стоматологическое оборудование и многолетний опыт врачей. PRIMED берет на вооружение инновационные разработки в данном сегменте медицины и успешно использует их на практике.
Контакты:
8 (812) 775-04-20
info@stomcenter.ru
https://www.stomcenter.ru
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Автор: Роман