Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Коронамода": Какие сумки и перчатки самые безопасные во время пандемии, почему от трикотажа стоит отказаться и как правильно обрабатывать одежду

10.05, 08:22

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Не копайте глубоко": Руслан Громов рассказал, был ли у него роман с Даной Борисовой

19.04, 08:39

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

Руслан Громов рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса

25.03, 19:33

Руслан Громов - Fashion-обозреватель, стилист

"Что теперь носят?": Модные тренды весна-лето 2020

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Политика
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В МИД России предполагают, что США готовят процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). В связи с этим российские дипломаты предрекли удар по безопасности Европы.
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Шоу-бизнес
Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде
Известная американская певица Лана Дель Рей в социальной сети Instagram раскритиковала тексты песен своих коллег по цеху Бейонсе и Арианы Гранде. По ее словам, они исполняют композиции, где говорится о сексе и изменах.
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Наука
Учёные: Противозачаточные таблетки влияют на гормон любви
Учёные провели исследование, в ходе которого установили, как противозачаточные таблетки воздействуют на организм. По их мнению, препараты данной группы влияют на гормон любви, меняя его количество.
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Авто
Специалисты подсчитали, на сколько подорожали автомобили в России за апрель
Сотрудники агентства Russian Automotive Market Research подсчитали, на сколько в России подорожали автомобили за апрель. Согласно информации специалистов, стоимость легковых машин без пробега выросла на 2,9%, сравнивая аналогичный промежуток времени за прошлый год, и равняется 3,031 миллионам рублей.
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Технологии
Apple предложила сдать старый Android-смартфон для получение скидки на iPhone
Компания Apple предложила для покупки нового iPhone сдать старый Android-смартфон. Информация об акции появилась на сайте IT-гиганта в Китае.
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