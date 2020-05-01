В МИД России предполагают, что США готовят процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН). В связи с этим российские дипломаты предрекли удар по безопасности Европы.
Известная американская певица Лана Дель Рей в социальной сети Instagram раскритиковала тексты песен своих коллег по цеху Бейонсе и Арианы Гранде. По ее словам, они исполняют композиции, где говорится о сексе и изменах.
21.05, 21:29 Ксения Бородина: Девушка не должна быть навязчивой
Учёные провели исследование, в ходе которого установили, как противозачаточные таблетки воздействуют на организм. По их мнению, препараты данной группы влияют на гормон любви, меняя его количество.
21.05, 20:32 Ученые: Человек приручил кошек 14 500 лет назад
21.05, 18:38 Ученые NASA обнаружили астероид нового типа
21.05, 18:33 Ученые назвали преимущество бороды в драке
Сотрудники агентства Russian Automotive Market Research подсчитали, на сколько в России подорожали автомобили за апрель. Согласно информации специалистов, стоимость легковых машин без пробега выросла на 2,9%, сравнивая аналогичный промежуток времени за прошлый год, и равняется 3,031 миллионам рублей.
21.05, 11:30 В России снова увеличилась стоимость авто Datsun
Компания Apple предложила для покупки нового iPhone сдать старый Android-смартфон. Информация об акции появилась на сайте IT-гиганта в Китае.
21.05, 21:06 В Xiaomi сообщили о задержании преступной группы, которая занималась подделкой Mi AirDots
В Москве задержали мошенников, которые выманили у онкобольных около 10 миллионов рублей
21.05, 18:45
21.05, 18:45
В МОК не исключают отмену Олимпиады в Токио
21.05, 09:14
21.05, 09:14
В США в возрасте 54 лет умерла режиссер Линн Шелтон
17.05, 10:22
17.05, 10:22
Названы 5 ключевых признаков рака щитовидной железы
21.05, 19:30
21.05, 19:30
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