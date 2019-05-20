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Общество

Саратов принял соревнования по высокоточной стрельбе

Соревнования по снайпингу, или высокоточной стрельбе из винтовки, прошли в Саратовской области на полигоне 60-й Таманской ракетной дивизии.

Турнир под названием «Волжская даль, весна 2019» состоялся 10-12 мая. В его рамках участникам было предложено 22 дневных и 7 ночных упражнений с дневными прицелами.

Дополнительно каждый желающий мог попытать удачу в соревнованиях в отдельном зачете с тепловизорными прицелами.
Сергей Емельянов, Дмитрий Боронин и Алексей Чернобровкин стали победителями турнира.
Саратов принял соревнования по высокоточной стрельбе

Со значительными сложностями спортсмены столкнулись при выполнении упражнения «Дальний выстрел». Это было связано с тем, что в рамках задания требовалось поразить мишень с расстояния почти 1400 метров, а на полигоне в этот день порывы ветра достигали 8 метров в секунду.
Тем не менее, из всех участников трое справились с этим упражнением. Из них двое при стрельбе использовали новейшие российские винтовки Bespoke Gun. Эти винтовки производятся по индивидуальному заказу штучно люксовым подразделением «Московской оружейной компании».

Ранее на Открытом первенстве России по высокоточной стрельбе, которое проходило под Волгоградом на полигоне «Прудобой», первые места заняли также спортсмены, стрелявшие из высокоточных винтовок Bespoke Gun – Игорь Чернов и Андрей Серсков.

Снайпинг – относительно молодой вид спорта для России. Однако уже сейчас стрелковые ассоциации предлагают включить его во Всероссийский реестр видов спорта.

Источник: https://versia.ru/v-saratove-proshli-sorevnovaniya-po-snajpingu-volzhskaya-dal-vesna-2019

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Автор: Роман
Сегодня, 15:55


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