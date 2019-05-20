Финал сериала "Игра престолов" фанаты восприняли неоднозначно
Был выпущен финальный эпизод Игры престолов, завершающий один из самых успешных сериалов в истории телевидения.
Но финал восьмого сезона получил неоднозначную реакцию фанатов и критиков.
«Нет сомнений, что этот сезон снят поспешно», - пишет Люси Манган в своем Twitter'е.
«Когда вы играете в «Игру престолов», вы выигрываете или умираете. В целом, я думаю, она выиграла», - говорит Майк.
Так же и актеры самого сериала поделились своим мнением: «Игра престолов сформировала меня как женщину, как актера и как человека», - сказала Эмилия Кларк.
«Спасибо, что смотрели нас до конца», - написала Софи Тернер перед выходом последней серии.
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Но финал восьмого сезона получил неоднозначную реакцию фанатов и критиков.
«Нет сомнений, что этот сезон снят поспешно», - пишет Люси Манган в своем Twitter'е.
«Когда вы играете в «Игру престолов», вы выигрываете или умираете. В целом, я думаю, она выиграла», - говорит Майк.
Так же и актеры самого сериала поделились своим мнением: «Игра престолов сформировала меня как женщину, как актера и как человека», - сказала Эмилия Кларк.
«Спасибо, что смотрели нас до конца», - написала Софи Тернер перед выходом последней серии.
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Автор: Роман
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