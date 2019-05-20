УАЗ в соцсетях вспомнил об уникальном "Головастике"
В социальный сетях УАЗ вспомнил об уникальном «Головастике», который начал производиться в 1965 году. На официальной странице компании в Instagram появились фотографии автомобиля.
Практически сразу специалисты стали задумываться над тем, чтобы увеличить грузоподъемность УАЗ-452. В середине 70-х инженеры предприятия создали так называемый «трехосник» УАЗ 452-ДГ. Он был способен перевозить 2000 килограммов груза, а не 1200 кг по стандарту. Однако все доработки привели к тому, что автомобиль сильно вырос в цене. В то же время силовой агрегат функционировал с трудом, к тому же фиксировался очень большой расход топлива.
В серийное производство «Головастик» так и не был запущен. Сотрудники УАЗ собрали только несколько пробных экземпляров, в том числе вариацию с удлиненной двухрядной кабиной. Эти автомобили долго задействовались на предприятии, выполняя роль грузовиков на внутризаводской территории.