Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Без очевидных симптомов протекает гипертония, способная проявлять себя головными болями, которые легко заглушить таблетками. Болезнь грозит множеством осложнений, вплоть до тромбоза и кровоизлияния в мозг. Атеросклероз сосудов способен влечь за собой инфаркт и сосудистую недостаточность, а вычислить его можно по постоянно холодным ногам. Аутоиммунные заболевания чреваты целым перечнем сбоев в организме, но проявляют они себя неявно. В частности, определить проблему можно по сине-красным рукам в холодную погоду.Проблемы с щитовидной железой на ранних этапах делают человека раздражительным и провоцирую бессонницу. Незамеченными продолжительное время могут оставаться апноэ во сне, а также рак, сахарный диабет и некоторые хронические инфекции.

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Автор: Марина Вебер

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