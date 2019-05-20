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Здоровье / realbig

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно. Долгое время человек может даже не догадываться, что его здоровье оказалось под угрозой, рассказала врач Людмила Лапа изданию “Вечерняя Москва”.
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Без очевидных симптомов протекает гипертония, способная проявлять себя головными болями, которые легко заглушить таблетками. Болезнь грозит множеством осложнений, вплоть до тромбоза и кровоизлияния в мозг. Атеросклероз сосудов способен влечь за собой инфаркт и сосудистую недостаточность, а вычислить его можно по постоянно холодным ногам. Аутоиммунные заболевания чреваты целым перечнем сбоев в организме, но проявляют они себя неявно. В частности, определить проблему можно по сине-красным рукам в холодную погоду.

Проблемы с щитовидной железой на ранних этапах делают человека раздражительным и провоцирую бессонницу. Незамеченными продолжительное время могут оставаться апноэ во сне, а также рак, сахарный диабет и некоторые хронические инфекции.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:59


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