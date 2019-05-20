Сергей Соседов назвал незаслуженной победу голландца на Евровидении
Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал итоги ежегодного конкурса «Евровидение». По его словам, голландцу Дункану Лоуренсу победа досталось незаслуженно.
Соседов убежден, что представитель России Сергей Лазарев выступил гораздо лучше, чем конкурсант из Голландии. Он также похвалил лирическую композицию «Scream», одним из соавторов которой является Филипп Киркоров.
Соседов убежден, что «Евровидение» превратился в политизированный конкурс, поэтому Сергей Лазарев уже второй раз занял третье место. В то же время победителем в 2019 году музыкальный критик видел Азербайжан. Эту страну на конкурсе представлял Чингиз Мустафаев. Соседов отметил, что данное государство является очень маленьким, поэтому никогда не будет фаворитом.
Журналист прокомментировал и выступление Италии, которая в этом году получила серебро. Песню конкурсанта Соседов назвал «проходной и незапоминающейся».
Напомним, что в этом году «Евровидение» принимал Тель-Авив. Победитель Дункан Лоуренс получил 492 балла. Результат Сергея Лазарева составил 369 баллов.