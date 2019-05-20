Компания Bugatti планирует выпустить электромобиль
Президент французского автопроизводителя Bugatti Стефан Винкельманн рассказал о второй модели новой линейки компании, которая может стать полностью электрической. Авто будет быстрым и спортивным, при этом внешне станет непохожим ни на одно транспортное средство, представленное в данное время на мировом рынке.
Винкельманн говорит, Bugatti имеет возможность выпустить более одной модели. Потенциальная новинка получит тип кузова, отличающий её от Veyron или Chiron. Авто выполнят в спортивном стиле и, вероятно, оснастят электрической установкой с большой дальностью хода и динамичными техническими характеристиками.
Новую модель от Bugatti можно будет использовать для ежедневных поездок, что также отличает её от других эксклюзивных автомобилей компании. Стоимость, вероятно, станет ниже чем у предшественников, хотя тоже будет варьироваться в районе семизначной цифры.