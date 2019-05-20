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Авто

Компания Bugatti планирует выпустить электромобиль

Президент французского автопроизводителя Bugatti Стефан Винкельманн рассказал о второй модели новой линейки компании, которая может стать полностью электрической. Авто будет быстрым и спортивным, при этом внешне станет непохожим ни на одно транспортное средство, представленное в данное время на мировом рынке.
Компания Bugatti планирует выпустить электромобиль

Винкельманн говорит, Bugatti имеет возможность выпустить более одной модели. Потенциальная новинка получит тип кузова, отличающий её от Veyron или Chiron. Авто выполнят в спортивном стиле и, вероятно, оснастят электрической установкой с большой дальностью хода и динамичными техническими характеристиками.

Новую модель от Bugatti можно будет использовать для ежедневных поездок, что также отличает её от других эксклюзивных автомобилей компании. Стоимость, вероятно, станет ниже чем у предшественников, хотя тоже будет варьироваться в районе семизначной цифры.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 11:11


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