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Шоу-бизнес

Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины Быстрицкой

Актриса Зинаида Кириенко требует от правоохранительных органов расследование смерти Элины Быстрицкой. Об этом она сообщила на торжественном открытии выставки в Государственном центральном театральном музее.
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины Быстрицкой

Причиной для столь резкого высказывания стали похороны Элины Быстрицкой, на которых присутствовала актриса. Она рассказала, что тело покойной сильно усохло, словно при жизни её держали в концлагере. Именно поэтому Зинаида Кириенко надеется на проведение детальной проверки по факту смерти артистки и, в частности, осмотр квартиры умершей.

В завершении актриса рассказала о своих предположениях. Она не исключает, что Быстрицкую нарочно морили голодом и это сделала её сестра Софья Шегельман. Причиной для этого могло стать завещание, согласно которому квартиру в Москве со всем антиквариатом получит помощница по хозяйству.

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Автор: Александров Александр
Сегодня, 11:17


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