Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины Быстрицкой
Актриса Зинаида Кириенко требует от правоохранительных органов расследование смерти Элины Быстрицкой. Об этом она сообщила на торжественном открытии выставки в Государственном центральном театральном музее.
Причиной для столь резкого высказывания стали похороны Элины Быстрицкой, на которых присутствовала актриса. Она рассказала, что тело покойной сильно усохло, словно при жизни её держали в концлагере. Именно поэтому Зинаида Кириенко надеется на проведение детальной проверки по факту смерти артистки и, в частности, осмотр квартиры умершей.
В завершении актриса рассказала о своих предположениях. Она не исключает, что Быстрицкую нарочно морили голодом и это сделала её сестра Софья Шегельман. Причиной для этого могло стать завещание, согласно которому квартиру в Москве со всем антиквариатом получит помощница по хозяйству.