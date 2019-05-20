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Технологии

Знаменитый стаканчик Starbucks из «Игры Престолов» появился в Skyrim

В очередной раз была расширена культурная значимость проекта The Elder Scrolls V: Skyrim после того, как авторы пошутили над проколом кофе из Starbucks в «Игре престолов». Фирменный стаканчик был замечен в четвертом эпизоде на столе рядом с Дейенерис, роль которой досталась Эмилии Кларк.
Знаменитый стаканчик Starbucks из «Игры Престолов» появился в Skyrim

Данный инцидент оказался одним из самых обсуждаемых в интернете. Информация о стаканчике Starbucks быстро распространилась по социальным сетям. К слову, его случайно оставил на столе кто-то из съемочной группы.

Несмотря на то, что авторы «Игры престолов» исправили ошибку, о ней все равно продолжают говорить. Сами же представители НВО пытались просто отшутиться. На волне шума вокруг данной темы умелец JohnRose18 добавил легендарный латте в Bethesda Game Studios.

Мод назвали Skyland Coffee, он заменяет все чашки и кружки в гейме на чистые пластиковые стаканчики для кофе. Отмечается, что данная модификация устанавливается только на компьютерную вариацию игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

Проект представляет собой ролевой экшен, который вышел восемь лет тому назад на ПУ и консолях PS3 и Xbox 360. Игроки и критики положительно оценили гейм, ведь он уникален за счет полной поддержки модов пользователей.

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Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:23


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