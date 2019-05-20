Пользователи пожаловались на сбой в работе App Store
Пользователи устройств на базе iOS начали массово жаловаться на сбой в работе онлайн-магазина приложений App Store. Подтвердили неполадки и эксперты площадки Downdetector.
Жалобы начали поступать с 04:00 по мск, когда наблюдался пик проблем с доступом к App Store. У некоторых юзеров не запускалось само приложение, а кто-то тратил по 20 минут на то, чтобы установить небольшую по размеру программу. Наибольшее количество обращений с уведомлением о недоступности магазина поступало от жителей США и Японии, в то время как Европу баг затронул меньше.
Сохранялись трудности с доступом к App Store на протяжении 3-4 часов, сейчас проблему начали постепенно решать. При этом отмечается, что в последний раз площадка давала сбой еще в ноябре минувшего года.