Эмилия Кларк трогательно попрощалась с "Игрой престолов"
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом. Роль Матери Драконов воспитала в ней настоящую артистку, женщину и человека, но теперь всё закончилось и «вахта» полюбившихся персонажей подошла к концу.
Эмилия Кларк на странице в Instagram написала прощальные слова, подведя итог съёмок восьми сезонов «Игры престолов». Это время принесло ей бесценный опыт, роль Дейенерис Таргариен заняла большую часть её жизни и навсегда останется в сердце. Благодаря сериалу Кларк приобрела не только популярность, но и переняла мудрость своего персонажа, прочувствовав все эмоции Матери Драконов, переживания, страдания и радости.
Актриса поблагодарила фанатов «Игры престолов», ради которых старалась сыграть идеально, чтобы каждый поверил в чувства Дейенерис и воспринимал по-своему – любя или ненавидя. В завершение публикации Эмилия Кларк написала, длительная «вахта» всей команды подошла к концу, от чего одновременно и радостно, и грустно.