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Шоу-бизнес

“У всех участников есть роли”: Экс-звезда “Дома-2” Рита Ларченко расторгла контракт с проектом

Получившая известность благодаря “Дому-2” Рита Ларченко заявила, что это именно она решила расторгнуть контракт с проектом. По словам экс-участницы телестройки, у каждого из домочадцев имеются свои роли.
“У всех участников есть роли”: Экс-звезда “Дома-2” Рита Ларченко расторгла контракт с проектом

Рита Ларченко призналась, что неделю назад она расторгла контракт с продюсерами “Дома-2”, став инициатором ухода с проекта. По словам теледивы, сценария на телешоу нет, однако каждый из участников имеет определенную роль. К примеру, есть категория “фриков”, тех, кому постоянно не везет с девушками или парнями, скандалисты и т.д. Зарплаты домочадцев зависят от рейтингов эфиров, а первые 100 дней денег новичкам на телестройке не выплачивают, поскольку это испытательный срок.
“У всех участников есть роли”: Экс-звезда “Дома-2” Рита Ларченко расторгла контракт с проектом

Ларченко пояснила, что пройти кастинг на “Дом-2” без взяток можно, хоть и сложно, но она видела тех, кто готов был попасть на проект “любой ценой”. О своем участии в шоу экс-участница не жалеет, но отмечает, что жить на поляне непросто, особенно когда за тобой всюду следуют камеры. Если же у человека есть таланты, продюсеры помогут ему пробиться дальше “Дома-2”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:41


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