Зеленский появился на инаугурации вприпрыжку и поцеловал Кошевого в лысину
Владимир Зеленский появился на инаугурации президента, стартовавшей 20 мая в Киеве. Перед гостями новоизбранный глава Украины прошелся вприпрыжку, а также успел поцеловать в лысину своего друга Евгения Кошевого.
Церемония инаугурации стартовала в Верховной раде, несколько украинских телеканалов ведут прямую трансляцию. Торжественная часть заседания началась в 10:00, Зеленскому предстоит дать присягу гражданам Украины. Приветствовали президента как обычные граждане, так и его коллеги по “Кварталу 95”, а близкого друга Евгения Кошевого он даже поцеловал в лысину.
Перед вступлением на новый пост Владимир Зеленский зачитал перед собравшимися речь, рассказав о роли украинцев и выбранном пути в Европу. В зале, где проводится церемония инаугурации, присутствует ряд политических деятелей, в том числе бывшие главы Украины Леонид Кучма и Кравчук.