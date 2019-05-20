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Депутат Госдумы: Россияне женятся только ради застолья

Депутат Госдумы Тамара Плетнева упрекнула россиян в том, что они женятся только ради застолья. Это, исходя из её мнения, свидетельствует о плохом воспитании.
Депутат Госдумы: Россияне женятся только ради застолья

Тамара Плетнева уверена, что большинство молодых людей соглашаются на свадьбу не столько ради создания семьи, сколько ради застолья. Именно поэтому в России столь высокий уровень разводов в первые несколько лет после регистрации брака. Плетнева также отметила, что подобное указывает на плохое воспитание молодёжи, которая хочет только гулять и веселиться, а ответственность брать на себя не собирается.

В связи с этим депутат Госдумы не упустила возможности рассказать о готовящемся законопроекте, который приравняет 5 лет сожительства к официальной регистрации. Это позволит избежать неприятных последствий в случае судебного разбирательства, так как с точки зрения законодательства пара, даже не зарегистрировавшая отношения в ЗАГСе, считается замужней.

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Автор: Александров Александр
Сегодня, 10:50


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