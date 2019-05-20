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Технологии

Intel порвала производственные связи с Huawei вслед за Google

Корпорация Google прекратила сотрудничество с компанией Huawei, это произошло после решения Министерства торговли США в понедельник. Появились подробности, имеющие отношение к другим производителям электроники, в том числе к Intel.
Intel порвала производственные связи с Huawei вслед за Google

Согласно имеющейся информации, от китайского производителя отвернулись Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. Данные компании приняли решение прекратить поставки для Huawei до тех пор, пока власти страны не заявят о необходимости обратного. Эксперты отмечают, что китайский правитель не станет получать чипсеты для ноутбуков, в этом случае её руководству придётся или договариваться с правительством США или в срочном порядке искать новых поставщиков. Это может крайне негативно отразиться на выпуске новых моделей компьютеров и невозможности обновления актуальных версий. По мнению аналитиков, Huawei не обладает возможностью для массового производства новых моделей компактной техники.

Вместе с тем, считают аналитики, с Qualcomm ситуация иная. Huawei собственными силами производит процессоры и модемные чипы для своих смартфонов. Об отношении корпорации Microsoft информации нет, аналитики ожидают, когда крупнейший производитель заявит о прекращении сотрудничества с китайской компанией.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:48


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