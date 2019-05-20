“Уральские пельмени” отказываются от совместных репетиций из-за строительства храма в Екатеринбурге
Члены коллектива “Уральские пельмени” отказываются репетировать вместе, о чем рассказала одна из его участников Юлия Михалкова. Причиной очередного конфликта послужила ситуация со строительством в Екатеринбурге храма святой Екатерины.
По словам Михалковой, спор о ситуации в Екатеринбурге затронул даже “Уральские пельмени”, поскольку мнения участников проекта разделились. Часть из них поддерживали строительство храма, другие выступали против, поэтому репетиции прерывались, и в итоге кто-то отказывался продолжать находиться с коллегами на одной сцене.
Сама Юлия Михалкова в течение недели общалась как со сторонниками, так и противниками строительства. Она даже специально сходила к Театру драму, вблизи которого должны возводить храм, переодевшись, чтобы ее не узнали прохожие. В итоге участница “Уральских пельменей” пришла к выводу, что ситуация обусловлена отсутствием “любви” в действиях людей.