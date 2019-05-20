В заключительном эпизоде "Игры престолов" зрители обнаружили очередной киноляп
Телевизионный канал HBO завершил показ заключительного, восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» (Game of Thrones). В последней серии многочисленные зрители заметили очередной киноляп, попавший в кадр, на который отреагировали отрицательно.
Это не первый ляп, замеченный зрителями в финальной части киносаги о борьбе за власть в Семи королевствах. Ранее в кадр попадал стаканчик из-под кофе из Starbucks, стоящий на столе перед Дейенерис Таргариен. Также фанаты «Игры престолов» заметили «отросшую» в восьмом сезоне руку Джейме Ланнистера, которую он потерял защищая Бриенну Тарт от насилия ещё в третьей части саги.
В заключительной серии финала «Игры престолов» в кадр попала пластиковая бутылка, стоящая за ножкой стула в сцене заседания Совета лордов Вестероса. В этот раз многие зрители с раздражением отреагировали на киноляп, хотя предыдущие воспринимали с юмором. Ранее в Сети появилась петиция, в которой фанаты требуют переснять заключительный сезон, разочаровавшись в работе сценаристов и продюсеров.