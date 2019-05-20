Зеленский заявил о роспуске Верховной рады и потребовал снять депутатскую неприкосновенность
Владимир Зеленский во время торжественной части инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду Украины. Также новый президент страны потребовал снять депутатскую неприкосновенность.
В Киеве проходит инаугурация Зеленского, в рамках которой он не только дал присягу гражданам Украины, но и рассказал о ближайших планах. В частности, он заявил о роспуске Верховной рады и обратился к ряду чиновников с требованием оставить свои посты. Прежде всего это касается генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака, ранее заявившего о намерении уйти в отставку, а также главнокомандующего армии.
Зеленский подчеркнул, что у глав ведомств имеется два месяца на то, чтобы решить свои дела и освободить кабинеты для тех, кто готов думать о будущем Украины. Кроме того, деятель потребовал, чтобы на своих рабочих местах чиновники не вешали его портретов. В СМИ уже появился указ Зеленского о роспуске Верховной рады, но он пока является предварительным.