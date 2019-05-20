“Мне нравятся морщинки”: Ляйсан Утяшеву не пугают возрастные изменения
Отечественную гимнастку Ляйсан Утяшеву не пугают возрастные изменения, происходящие с ее телом. Об этом супруга Павла Воли рассказала посредством публикации в Instagram.
Как отметила Утяшева, хотя все и хотят оставаться молодыми и красивыми, жизнь сложнее, а все изменения она принимает с благодарностью. В частности, гимнастку не пугают морщинки вокруг глаз или веснушки на коже. По убеждению супруги Павла Воли, время работает на женщин, поскольку теперь они могут позволить себе больше, чем было прежде.
Отчасти Ляйсан Утяшева считает себя консерватором, что проявляется в ее любви к стрелочным часам, хотя она и понимает, что проверить время можно на телефоне. Тиканье стрелок супруге Павла Воли кажется успокаивающим и гипнотическим. В комментариях фолловеры поблагодарили спортсменку за искренность и то, что она остается “настоящей”.