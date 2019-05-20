“Его как будто на каторгу выпустили”: Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на “Евровидении”
Юрий Лоза подверг критике выступление Сергея Лазарева в рамках “Евровидения-2019”. По мнению композитора, волнение российского артиста было видно невооруженным взглядом.
По убеждению Лозы, у Лазарева на сцене в Тель-Авиве случилась “истерика”. В частности, артист сильно волновался, и это было видно даже сквозь экран. Пока остальные участники “Евровидения” наслаждались процессом, представителя России “перетрясло”, и создавалось впечатление, что исполнителя “выпустили на каторгу”.
Впрочем, не оценил Юрий Лоза и победителя Дункана Лоуренса. По мнению артиста, номер и песня представителя Нидерландов были “никакими”, и среди конкурсантов в этом году имелись и более достойные претенденты. Больше остальных композитору понравились участники из Азербайджана и Швеции, передает портал “ГлобалМСК.ру”.