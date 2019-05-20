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Наука

Физики отказались от метрических эталонов, принятых 130 лет назад

Физики отказались от метрических эталонов измерений, принятых ещё 130 лет назад. Современная наука позволила создать более точные аналоги.
Физики отказались от метрических эталонов, принятых 130 лет назад

Эталоном килограмма с 1889 года является цилиндр, состоящий на 90% из платины и на 10% из иридия. Учёные отметили, что за всё время своего существования он потерял порядка 50 микрограммов, а это довольно внушительная цифра, когда речь заходит о точности измерения веса. Подобное наблюдается также и у атомных часов, которые уже не могут точно рассчитывать время, ведь созданы без применения современных технологий. Именно поэтому учёные со всего мира официально перешли на использование новых эталонов.

Для обычных граждан ничего не изменится, так как меры измерения останутся прежними. В свою очередь в физике примут новые стандарты измерения величин и начнётся всё с запуска оптических атомных часов. Они показывают время в 100 раз точнее прежнего аналога. Подобное нововведение позволит существенно увеличить точность и скорость навигации, а также сыграет ключевую роль для прогнозирования изменений погоды.

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Автор: Александров Александр
Сегодня, 12:23


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