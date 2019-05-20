Ученые назвали полезные и вредные последствия семейной жизни
Австралийские учёные назвали вредные и полезные последствия семейной жизни. Брак, считают специалисты, способствует развитию полезных привычек, вместе с тем в ряде случаев у супругов происходят физические изменения.
Исследователи Центрального университета Квинсленда пришли к выводу, что брак способствует набору лишнего веса. Ученые девять лет собирали нужную информацию, подвергая её анализу, всего изучены данные о здоровье 15 тыс. женщин и мужчин. Во внимание принимались лица, проживавшие в одиночестве или стоящие в браке. Супруги в основном правильно питаются, этому способствует домашняя кухня, в этом случае они избегают фастфуда. Многие бросили вредные привычки, включая курение и алкоголь.
Ученые обнаружили и негативный момент длительной семейной жизни, речь идёт о наборе лишних килограммов из-за регулярного употребления домашних блюд. В ряде случаев порции постепенно увеличиваются, к тому же родителям иногда приходится доедать за своими детьми, это является ещё одним поводом для набора лишних килограммов. Об этом сообщает издание «Слово и Дело».