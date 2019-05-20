Учёные: Вселенная на миллиард лет моложе предполагаемого ранее возраста
В 2013 году в результате исследования Вселенной с помощью телескопа Планка учёные пришли к выводу, что её точный возраст составляет 13,8 млрд лет. Новая работа научных сотрудников должна была подтвердить эти данные, однако оказалось, предыдущий анализ ошибочный, Вселенная «моложе» примерно на 1 млрд лет.
Международная команда учёных-астрофизиков, которой руководит Адам Рисс, обладатель Нобелевской премии в области физики, планировала подтвердить данные о возрасте Вселенной, проведя наблюдения за яркими космическими объектами далёких галактик. Результат стал неожиданным, так как специалисты получили совсем другую цифру, показавшую, что в предыдущем исследовании погрешность в показателях составляет почти миллиард лет.
Руководитель проекта Адам Рисс рассказал, окончательные расчёты показали, возраст Вселенной не 13,8 млрд лет, а от 12,5 до 13 млрд лет. Вначале этот результат посчитали неточным, но повторно проведённый анализ подтвердил правильность и опроверг более раннюю теорию.