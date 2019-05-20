Яна Рудковская заявила о намерении блокировать “диванных критиков” в Instagram

В своем профиле в соцсети Яна Рудковская опубликовала пост, где отметила, что долго терпела нападки хейтеров в Instagram и старалась игнорировать их высказывания. Таких людей она назвала “диванными сорняками”, с которыми следует бороться. Ее недоброжелатели, по мнению самого продюсера, являются людьми без чувства такта, наполненными “дичайшей злостью”. Обычно речь идет о женщинах с длинными ногтями, котами на руках и “мышами в голове”.Рудковская устала быть как Ксения Собчак, которой все равно, что о ней пишут. Звезда последует примеру Оксану Лаврентьевой, блокирующей всех хейтеров в соцсетях. Теледиву раздражает, что СМИ ухватываются за комментарии подписчиков и цитируют их “галлюциногенные умозаключения”. В завершении поста супруга Евгения Плющенко указала, что за адекватную аудиторию.

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Автор: Марина Вебер

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