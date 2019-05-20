Глава Сбербанка Герман Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке до 8%
Герман Греф рассказал, когда в России следует ожидать снижения ставок по ипотеке. По словам главы Сбербанка, уже к концу 2019 года этот показатель может достичь отметки в 8% годовых.
Выступая на канале “Россия 1” Греф отметил, что снижение ипотечных ставок произойдет или в конце этого года, или в первой половине 2020. По мнению главы Сбербанка, пик инфляции в РФ уже закончился, аналогичной позиции придерживаются и некоторые эксперты, а также представители ЦБ.
Крайним сроком снижения ставок до 8% или более низких показателей Герман Греф называет 2021 год. Состоянием на весну 2019 ставка по ипотеке в России успела возрасти до 10,15%, что является наиболее высоким результатом с 2017 года. В конце февраля Владимир Путин распорядился, чтобы ответственные ведомства приняли меры для обеспечения более доступного кредитования при покупке жилья для россиян.