EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Экономика / Выбор редакции

Глава Сбербанка Герман Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке до 8%

Герман Греф рассказал, когда в России следует ожидать снижения ставок по ипотеке. По словам главы Сбербанка, уже к концу 2019 года этот показатель может достичь отметки в 8% годовых.
Глава Сбербанка Герман Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке до 8%

Выступая на канале “Россия 1” Греф отметил, что снижение ипотечных ставок произойдет или в конце этого года, или в первой половине 2020. По мнению главы Сбербанка, пик инфляции в РФ уже закончился, аналогичной позиции придерживаются и некоторые эксперты, а также представители ЦБ.

Крайним сроком снижения ставок до 8% или более низких показателей Герман Греф называет 2021 год. Состоянием на весну 2019 ставка по ипотеке в России успела возрасти до 10,15%, что является наиболее высоким результатом с 2017 года. В конце февраля Владимир Путин распорядился, чтобы ответственные ведомства приняли меры для обеспечения более доступного кредитования при покупке жилья для россиян.

Читайте также: В России текущий показатель годовой инфляции снизился до 5,2%

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:43


Читайте также
За неделю международные резервы России увеличились на 2
ПФР назвал, сколько баллов добавят работающим пенсионерам в
Власти Сицилии раздают россиянам дома за 1 евро
Эксперт: Россия получила контроль над экономикой Украины
В ЦБ предлагают освободить от контроля покупку валюты до 1
Forbes обнародовал Топ-5 самых богатых городов в мире
Россиянин Михаил Фридман впервые вошел в ТОП-10 богатейших
Энергетики научат россиян экономить на электричестве
В России резко сократился средний размер пенсионных
В России изменились правила выдачи билетов для детей в
Эксперт: Обострение отношений между США и Китаем приведет к
Эксперт рассказал, почему у россиян нет денежных сбережений
Добавление комментария
Последние новости
20.05, 22:29 Принц Уильям рассказал об эмоционально сложном периоде
20.05, 22:11 Наталья Подольская празднует день рождения из своей
20.05, 22:02 Из-за навязчивого поклонника Наталья Рудова пять часов
20.05, 21:25 Ученый рассказал об опасности секса между землянами и
20.05, 21:14 В дилерских центрах “АвтоВАЗа” остановлена продажа
20.05, 21:01 Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке
20.05, 20:39 Диабет второго типа повышает риски смертельных
20.05, 20:19 ЕВРАЗЭС: Перспективы интеграции Казахстана и России в
20.05, 20:17 В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов
20.05, 20:03 Сделка о сотрудничестве Microsoft и Sony больше всего
20.05, 19:53 Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной
20.05, 19:52 Алла Пугачева в отсутствие Максима Галкина устроила для
20.05, 19:48 Компания LG завершила создание гибкого дисплея для
20.05, 19:48 В США одобрили самое дорогое лекарство в мире стоимостью
20.05, 19:41 Лора Квинт прокомментировала ситуацию с победителем
20.05, 19:32 Компания Samsung представила в РФ 49-дюймовый изогнутый
20.05, 19:24 Тюменский родительский комитет требует запрета на
20.05, 19:17 Владимир Путин помиловал троих россиян и одного украинца
20.05, 19:09 Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за
20.05, 19:02 Добавки с витаминами B6 и B12 повышают риск перелома