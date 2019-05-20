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Авто

В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров

В декабре 2019 года на территории России стартует серийный выпуск электрокаров. Предполагается, что электромобили будут сходить с конвейера одного из предприятий в Тольятти.
В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров

По утверждениям источников, в России начнут производить модель ZETTA, которая спроектирована и подготовлена к серийной сборке одноименной группой компаний. Проектировать конвейер для электрокаров начали еще в 2018 году, сейчас техплощадки в Тольятти оснащают специальным оборудованием.

Электромобиль для России планируют выпускать в нескольких комплектациях, предусмотрены как полноприводная, так и переднеприводная версии. Пока проект находится на этапе подготовки к прохождению через процедуру сертификации, более подробные сведения не озвучиваются.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:49


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