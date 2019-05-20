В декабре в России стартует серийный выпуск электрокаров
В декабре 2019 года на территории России стартует серийный выпуск электрокаров. Предполагается, что электромобили будут сходить с конвейера одного из предприятий в Тольятти.
По утверждениям источников, в России начнут производить модель ZETTA, которая спроектирована и подготовлена к серийной сборке одноименной группой компаний. Проектировать конвейер для электрокаров начали еще в 2018 году, сейчас техплощадки в Тольятти оснащают специальным оборудованием.
Электромобиль для России планируют выпускать в нескольких комплектациях, предусмотрены как полноприводная, так и переднеприводная версии. Пока проект находится на этапе подготовки к прохождению через процедуру сертификации, более подробные сведения не озвучиваются.