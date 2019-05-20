Эммануил Виторган показал поклонникам годовалую дочь Этель
Отечественный актёр театра и кино Эммануил Виторган на странице в Instagram показал младшую, годовалую дочь Этель. Подросшая малышка вызвала восторг у многочисленных подписчиков, заметивших сходство с братом, 47-летним Максимом Виторганом.
Эммануил Виторган в третий раз стал отцом в 78-летнем возрасте, дочь ему подарила третья супруга Ирина Млодик. Многие не верили в длительность отношений пары, говоря о разнице в возрасте около 23 лет, а узнав о беременности супруги артиста осуждали за «позднего» ребёнка. Недавно счастливый отец показал поклонникам подросшую дочь, которой в феврале уже исполнился год со дня рождения.
Фолловеры отмечают, девочка на фото очень серьёзная, при этом во внешности заметны «семейные» черты, присущие Эммануилу и Максиму Виторганам. Примечательно, не все комментаторы знают, что Этель дочь актёра, поэтому называют малышку внучкой, а отца «дедом» и восхищаются их схожестью.