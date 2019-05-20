YouTube заблокировал ролик Mortal Kombat с Леонидом Якубовичем
Видеохостинг YouTube заблокировал пародийный ролик на игру Mortal Kombat с Леонидом Якубовичем в главной роли. За блокировку ответственна телекомпания «ВИД», направившая жалобу о нарушении авторских прав.
Видеоролик с Леонидом Якубовичем в игре Mortal Kombat собрал уже огромную аудиторию поклонников и более 1,5 млн просмотров, но был удалён с YouTube. Причиной стало нарушение авторских прав телекомпании «ВИД», символику которой использовали создатели юмористической нарезки. Официальные представители корпорации изначально потребовали от студии, создавшей видеоролик, выплатить им 100 тыс. рублей и каждый месяц дополнять эту сумму выплатой в размере 30 тыс. рублей.
Создатели ролика решили пойти другим путём и просто удалили все товарные знаки «ВИД», оставив исключительно драки Леонида Якубовича в мире Mortal Kombat. Несмотря на это, видеоролик всё же заблокировали ещё до внесения изменений.