В Ростове на таможне задержаны более тысячи поддельных кубиков Рубика

Представители таможни Ростова уточнили, что было принято решение приостановить выпуск свыше тысячи кубиков Рубика, о чем официально проинформировали правообладателя. Последний ответил на запрос таможенной службы, указав, что задержанный товар не является оригинальной продукцией, имея ряд отличий от стандартной версии игрушки.Проверка указала на несовпадение дизайна, а вместо логотипа Rubik's указанные кубики содержали нехарактерные обозначения. Для изготовления подделок использовалась некачественная пластмасса и в целом работа выполнена грубо. По факту инцидента открыто административное дело.

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Автор: Марина Вебер

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