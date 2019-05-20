EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Криминал

В Ростове на таможне задержаны более тысячи поддельных кубиков Рубика

В Ростове сотрудники таможни задержали партию из более чем тысячи игрушек кубиков Рубика. Причиной для этого послужили сомнения относительно подлинности товара.
В Ростове на таможне задержаны более тысячи поддельных кубиков Рубика

Представители таможни Ростова уточнили, что было принято решение приостановить выпуск свыше тысячи кубиков Рубика, о чем официально проинформировали правообладателя. Последний ответил на запрос таможенной службы, указав, что задержанный товар не является оригинальной продукцией, имея ряд отличий от стандартной версии игрушки.

Проверка указала на несовпадение дизайна, а вместо логотипа Rubik's указанные кубики содержали нехарактерные обозначения. Для изготовления подделок использовалась некачественная пластмасса и в целом работа выполнена грубо. По факту инцидента открыто административное дело.

Читайте также: В Омской области мать привязала сына к столбу и оставила в сарае за прогул занятий в школе

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:05


Читайте также
В Подмосковье сын из-за денег отрубил матери голову и руки
Россиянка пыталась ввезти в Белоруссию более 100 кг экстази
В Тамбовской области нашли мертвого пропавшего мальчика
В Ставропольском крае мужчина убил трех друзей и закопал их
СМИ: В Казани школьник с пистолем взял учеников в заложники
В США раскрыли убийство голливудского режиссера 30-летней
В Приморском крае уборщица украла из автомастерской 500
В Подмосковье осужденного за педофилию мужчину обвиняют в
Очевидцы: В Москве 21-летнего парня ранили в голову у
В Москве неизвестный украл у безработного пакет с 4 млн
В Ростове на таможне задержаны более тысячи поддельных
В Омской области мать привязала сына к столбу и оставила в
Добавление комментария
Последние новости
20.05, 22:29 Принц Уильям рассказал об эмоционально сложном периоде
20.05, 22:11 Наталья Подольская празднует день рождения из своей
20.05, 22:02 Из-за навязчивого поклонника Наталья Рудова пять часов
20.05, 21:25 Ученый рассказал об опасности секса между землянами и
20.05, 21:14 В дилерских центрах “АвтоВАЗа” остановлена продажа
20.05, 21:01 Сергей Соседов заподозрил “Евровидение” в накрутке
20.05, 20:39 Диабет второго типа повышает риски смертельных
20.05, 20:19 ЕВРАЗЭС: Перспективы интеграции Казахстана и России в
20.05, 20:17 В Британии стоматолог мог заразить более 500 пациентов
20.05, 20:03 Сделка о сотрудничестве Microsoft и Sony больше всего
20.05, 19:53 Фрейя Зильбер молотком разгромила квартиру Марии Шукшиной
20.05, 19:52 Алла Пугачева в отсутствие Максима Галкина устроила для
20.05, 19:48 Компания LG завершила создание гибкого дисплея для
20.05, 19:48 В США одобрили самое дорогое лекарство в мире стоимостью
20.05, 19:41 Лора Квинт прокомментировала ситуацию с победителем
20.05, 19:32 Компания Samsung представила в РФ 49-дюймовый изогнутый
20.05, 19:24 Тюменский родительский комитет требует запрета на
20.05, 19:17 Владимир Путин помиловал троих россиян и одного украинца
20.05, 19:09 Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за
20.05, 19:02 Добавки с витаминами B6 и B12 повышают риск перелома