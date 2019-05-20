В Ростове на таможне задержаны более тысячи поддельных кубиков Рубика
В Ростове сотрудники таможни задержали партию из более чем тысячи игрушек кубиков Рубика. Причиной для этого послужили сомнения относительно подлинности товара.
Представители таможни Ростова уточнили, что было принято решение приостановить выпуск свыше тысячи кубиков Рубика, о чем официально проинформировали правообладателя. Последний ответил на запрос таможенной службы, указав, что задержанный товар не является оригинальной продукцией, имея ряд отличий от стандартной версии игрушки.
Проверка указала на несовпадение дизайна, а вместо логотипа Rubik's указанные кубики содержали нехарактерные обозначения. Для изготовления подделок использовалась некачественная пластмасса и в целом работа выполнена грубо. По факту инцидента открыто административное дело.