Муж Леры Кудрявцевой впервые показал подросшую дочь
Муж известной актрисы Леры Кудрявцевой впервые показал в интернете фото подросшей дочери. Хоккеист Игорь Макаров решился на данный шаг в день рождения своей звёздной супруги, отмечают фанаты.
Актриса оберегает свою семью от излишнего внимания прессы и некоторых поклонников, это особенно относится к её дочери Марии. Игорь Макаров продемонстрировал фотоснимок подросшей наследницы. Популярной актрисе исполняется 48 лет, она находилась в отпуске на протяжении двух недель. Семейное торжество отметили в Майами на борту яхты, в окружении семьи и близких друзей. На снимке, представленным в Сети мужем знаменитости, на годовалой девочке светлое платье в горошек, при этом ребёнок куда-то сосредоточено смотрит. Многочисленные подписчики актрисы получили возможность увидеть лицо малышки, сделав вывод о том, на кого она похожа.
Сама телеведущая ранее рассказала, что девочка растёт очень сообразительной, она уже умеет сидеть, ползать и стоять, опираясь на какой-либо предмет. Артистка считает, что её ребёнок вскоре научится ходить. Наряду с этим у дочери появились несколько молочных зубов.