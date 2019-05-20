Ученые обнаружили связь между воспалением организма и депрессией
Ученым в ходе исследований удалось выявить наличие связи между воспалением и депрессией. Соответствующие заключения сделаны специалистами из США, представляющими Калифорнийский университет.
В рамках своей работы ученые установили, что пребывающие в депрессии граждане часто сталкиваются с ангедонией. Это состояние, при котором человек не испытывает удовольствия от ранее радовавших вещей и действий. Авторы работы пытались спровоцировать воспаление у добровольцев, используя эндотоксин. В случае с женщинами последний действовал более выражено, поскольку пассивное эмоциональное состояние у них проявляется заметно чаще, чем у мужчин.
Итоги исследования могут быть использованы для создания лекарств, направленных на борьбу с депрессией и заболеваниями, которые она провоцирует. В зоне риска находятся женщины, страдающие от хронических воспалительных расстройств, поэтому важно при назначении лечения учитывать эмоциональное состояние пациента.