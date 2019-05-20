Флагманский смартфон Google Pixel 4 может лишиться всех физических кнопок
Американская компания Google совсем недавно презентовала два новых смартфона – Pixel 3a и Pixel 3a XL, но в Сети уже появилась информация об их новом флагманском девайсе Pixel 4. По словам инсайдеров, новинка может лишиться всех физических кнопок, включая клавиши регулировки громкости и питания.
В новом смартфоне кнопки заменят ёмкостные сенсорные области, расположенные по правому краю корпуса и создающие беспрерывную рамку из алюминия. Пока причина таких изменений неизвестна, инсайдеры предполагают, она может быть связана с Active Edge, функции которой ранее ограничивались некоторыми частями алюминиевой рамы. Кроме того, гаджет может лишиться «чёлки» и получить камеру с расположенным в дисплее отверстием. Фронтальные стереодинамики, предположительно, останутся такими же, как у предшественников.
Сканер отпечатков пальцев в новом флагманском Pixel 4 от Google разместят на экране, а не как ранее на задней панели корпуса. Также возможно появление двойной камеры, расположенной горизонтально в левом верхнем углу тыльной части гаджета. Данная информация компанией пока не подтверждена.