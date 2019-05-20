Сергей Лазарев вернулся в Москву из Тель-Авива после “Евровидения”

Поклонники и журналисты встречали Лазарева в Шереметьево, где он успел пообщаться с прессой. Певец отметил, что уже на 20 мая у него запланированы гастроли, и отдыхать после “Евровидения” он не собирается. Своим поклонникам артист выразил благодарность за поддержку и поздравил РФ с призовым местом, подчеркнув, что сделал все от него зависящее.В частности, Сергей Лазарев понимал, что рискует, выбирая “некоммерческую песню”, однако это позволило ему раскрыться с другой стороны. Певец считает хорошим результатом вхождение в тройку лидеров, поскольку, по его мнению, в этом году на “Евровидении” была сильная конкуренция. При этом поехать на конкурс в третий раз он готов исключительно в качестве гостя.

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Автор: Марина Вебер

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