Наталья Фриске опровергла новость о погашении долга перед “Русфондом”
Наталья Фриске опровергла сведения о том, что ее семья погасила долг перед “Русфондом”. Ранее представители компании заявляли, что на их счет поступило почти 8 млн рублей.
Порядка недели назад в “Русфонде” заявили о поступлении указанной суммы, также отмечалось, что средства выручили с продажи принадлежавшего Жанне Фриске имущества. Эту сумму организация намеревалась отправить на помощь детям, страдающим от рака. Сперва Наталья Фриске в беседе с журналистами коротко резюмировала, что вещи ее покойной сестры никто не продавал. Теперь же она и вовсе уверяет, что семья певицы не возвращала в пользу “Русфонда” 8 млн.
Суммарная задолженность перед организацией составляет более 21 млн, все средства собирались в рамках помощи для Жанны Фриске в лечении рака. Во время процедур родные артистки израсходовали только часть суммы, остальные деньги были сняты со счетов и их местонахождение до сих пор неизвестно.