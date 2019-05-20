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Наука

Ученые вернули способность ходить парализованным инвалидам

Учёные частично вернули способность ходить парализованным инвалидам с повреждённым спинным мозгом. Отличительной особенностью новой методики стало отсутствие хирургического вмешательства.
Ученые вернули способность ходить парализованным инвалидам

Многие современные способы нейропротезирования подразумевают под собой установку специальных чипов и проводников прямо в мозг человека, что может привести к неприятным последствиям. Исследователи из США решили заметно улучшить этот метод и выпустили свою версию устройства, не требующую хирургического вмешательства. Оно крепится к коже человека в области спинного мозга и подключается к специальному шлему на голове. Он помогает считывать сигналы мозга и перенаправлять их в чип, который производит кратковременную стимуляцию неповреждённых нервов.

В эксперименте приняли участие два инвалида. Они лишились способности ходить 5 и 10 лет назад. Оба без особых трудностей справились с работой устройства и смогли сделать несколько шагов. Следует отметить, что в это время они использовали специальные ходули, а их тела закрепили на подъёмном механизме. Это необходимо для минимизации давления веса тела на неокрепшие мышцы ног. В будущем, уверены создатели нового устройства, граждане с ограниченными возможностями смогут за одну неделю адаптироваться к использованию их технологии и жить полноценной жизнью без ограничений.

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Автор: Александров Александр
Сегодня, 14:44


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